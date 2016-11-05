High surf and small craft advisory
BASED ON INFORMATION RECEIVED FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE -TIYAN GUAM AND AT THE CNMI EMERGENCY OPERATIONS CENTER – STATE WARNING POINT, LARGE WESTS WELL WILL CONTINUE TO PRODUCE HAZARDOUS SURF ALONG SOUTH AND WEST FACING REEFS THROUGH MONDAY AFTERNOON.
HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CHST MONDAY.
HAZARDOUS SURF OF 9 TO 13 FEET ALONG SOUTH AND WEST FACING REEFS WILL CONTINUE THROUGH SUNDAY.
SURF ALONG BOTH SOUTH AND WEST FACING REEFS WILL BEGIN TO SUBSIDE ON SUNDAY NIGHT BUT SHOULD REMAIN HAZARDOUS THROUGH MONDAY AFTERNOON.
SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CHST SUNDAY.
WINDS OF 20 TO 25 KNOTS WITH OCCASIONAL GUSTS TO 30 KNOTS AND COMBINED SEAS BETWEEN 9 AND 13 FEET WILL PRODUCE HAZARDOUS CONDITIONS FOR OPERATORS OF SMALL CRAFT THROUGH SUNDAY.
THEREFORE, EOC IS ADVISING THE GENERAL PUBLIC AND INEXPERIENCED MARINERS, ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER VESSELS, TO AVOID SAILING IN THESE CONDITIONS. AVOID VENTURING NEAR EXPOSED REEFS AND BEACHES…ESPECIALLY THOSE FACING SOUTH AND WEST. AS RIP CURRENTS WILL BE LIFE THREATENING. (EOC)