Maliñgun appottunidat By John S. Del Rosario Jr.

Tag: Dinalag Un, Kuttura Sessu, mali, USA Mampus lagse` ginen pachot tautau-ta gi señgsoñg siha che`chu` achibau gi man-ma`gas politika guine. Megai man-sañgan (rumored) na guaha mañasaunau man-mañopchup kopble ginen inbestitsionista (investors). Uttimoña, maliñgu inañgog-hu giya Marianas ya matutuhun ma-upus sa` man-hinalañg man-magaput i los probres. Dos masusedi guine na disision inbestitsionista: ma-utut fondu yan cho`chu` guine. I mamadesi i publiku ni numesessita ayudun cho`chu`. Estague` umatisa yan sumoyu` mas ke tres mit na tautau-ta ni dumiñgu i tanu` man-e`ensinahyau appottunidat entalu` Guahan, Hawaii yan America. I man-ma`gasta mismu fuma` sasalaguan tanu` man-natibu! Inadiñgan Kuttura: Sessu tana` lepbug sadog kuttura yan tradision `nai todu mañgekuentus, ni unu ume`ekuñgog, kada kuat konsu kuat. Mauleg un` dia tana` guaha fotmat na dinaña` yan inadiñgan haf` aidentifikat natibu (indigenous cultural identification). Yan felis tapula` este na asuntu siempre libianu i tetehnan siha na attikulun kuttura yan tradision man-matugi`e klaru yan sustansiau na definision. Mauleg ta ketuñgu` haf` kutturata antes de hinalum nasion siha guine, haf` man-destrosiau, haf` bidata gi masustenin kuttura ni ti siña matranslada gi destrosiu. Ginen este na inadiñgan yan inestudia siempre tali`e haf` tinatten Chamorro yan Karolinas yan haf` manfitme na patte gi kutturan kada unu ni man-ma`ug gi kada banda. Unu klaru i kutturan respetu gi todu atmos banda. Pues mauleg ta usa este na bittu gi tinituhun dineskuten kuttura yan tradision. Presisu na tapega papa` klaru haf` kutturan natibu. Mampus tasedi na umahyau este na asuntu sin presisu. Soluke ta prebeniye klaru na definasion kuttura-ta `nai libianu todu otru pinetsige. Hita pa`gu gumugu`ot i achon natibu. Siempre un` dia tana`e famaguon-ta nu ennau na achon ya siha u kinatga yan abiba i riku na tradision natibu. Liñguahe: Gi 1978 tatutuhun gumubietnan maisa hit. Namatman na mampus abarambau kinalamten sisteman gobietnu ni pinalolo`pu` $471 miyon pesus na dibi. Dudayu` kau sumasaunau otru man-lafigu` na dibi! Tumugtugagag i PSS para uma-apase ni $10 miyon pesus ni administrasion para mantension eskuela siha. Gaige gi tateña otru figu` na gastu: fondun para i hospitat CHC. Ni fahan para payamas taya`! I dos ahensia numesessita fondu pot edukasion famaguon-ta yan hinemlu` tautau-ta. Makat este makomprendi? Integredat: I mas guaguan na bittu gi tautau i sensian integredat (unestu), yine`ase` yan kinimiti piot gi che`chu` linahyan. Gi karitatibun tautau `nai ta`li`e este na bittu kau gaige pat puru che`chu pitbetseria yan atotgante gi lachi siha na disposision. Guine gi alacha i man-ma`gas hegsu` I Deni` mapropone hatsadan suetdun niha 80 pot sientu sin umatatiye lai gi este na attikulu. Man-malefa na 51 pot sientu gi empleau todu atmos banda menus ke $24,600 gi sakan magagana. Este na suetdu pinegan federat kumu monedan familia `nai guaha kuattru na membro. I numerun tautau ni gumagana este sino menus gi sakan man-mamatmos gi halum sadog didog na chinatsaga. I primet na chinatsaga i gastun sentadan familia gi mes. Makat na obligasion gi tinanahuñg na monedan familia. Todu klasen inestira machogue para u nanahuñge famaguon niha. Ti sumasaunau obligasion yan gastun fanliheñg niha, magagu yan otru siha nesessidat familia. Konsidera i mattiru ni pumalolo`pu` este siha na familia-ta. Pot hu chagi pinadesin miserapble na sisonyan pinepble mina` hu komprendi este na estau. Ti hinekaghu. Hu pokate este na chalan diariu pot la apmam na tiempu gi hinibenhu yan mamopble lau man-sinantusan na mañaina-hu. Siña buente ti anog lau maila ta adiñgan haf` mas makat gi este na finapos-hu. Esta pa`gu guaha `nai hana` mesgu matahu `an hu hassu ayu na tiempu yan matan nanahu gi lemlem tautau `nai taya` senan mami. Para todu i mattiru yan didog na chinatsaga ni unabes `nai mafnas finana`guen mañainan mami pot che`chu` echu kilisyanu. Man-malulog ham sensian unesteria, yine`ase` yan hinimidde. I uttimu bittu tumampe yan rumeskata ham gi ayu siha na okasion `nai mana` fan mamahlau ham pot pinepble. Gi hilu` pinasensia i Saina pumipet ham gi halum ayu siha na homhum katsada. Maseha sumen chatsaga i tiempu hana`e ham esperansa na mamamaila` ma`lag finattun chatagmag gi sigiente dia. Dinalag: Un` amiguhu sessu chumichi` pot dinalag. Hu disidi suma`pet. Kumelaguen-yu` pa`gu uhañg yan kachu` dispues u fahani mediu kes sitbesa. Kelaguen na boka mi-asidu ya paire manuchan chenot dinalag. Duru i paire ha gulusune i kelaguen. Hana` chineneg ni sitbesa. Dispues de media ora huli`e na adumididi` sige umiba`. Pinateg chenotña dinalag ni kelaguen. Hu dispensan maisa-yu` sa` esta kareran para u tutuhun umuguñg. Hu telifon gi sigiente dia. Ti malagu` man-oppi sa` “puti!” Toka! 0 0 0 0 0 Share

John S. Del Rosario Jr.

