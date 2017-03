Modetnu gi halum pinepble By John S. Del Rosario Jr. |

Tag: Best Sunshine, Prinipone Dos, Si Reps, Tinilaika Hana Mas ke lamita gi tautau-ta pumadedesi chinatsagan familia ginen suetdun popble taimanu pinila` federat. Este na suetdu gaige gi $24,600 gi sakan para kuattru na tautau gi familia. Megai lokue` ti gumagana este na suetdu gi todu atmos banda, gobietnu yan praibet. Gi hilu` este kanaha` lamita gi familia guine mantai insurance hinemlu`. Hu nanañga haf` na ineppi guaha ginen i “solutions driven” na tropa, espesifikamiente, haf` bidan niha para uma-ataha este na chinatsaga gi publiku. Megai mampus inefresi sin satbasion. Diariu este na che`chu` kabron gi man-sabiun hegsu` I Deni`. Klaru mas haye mafalalague para uma-ayuda. Taigue interes i publiku gi pinetsigen niniha. Lau animu man-gupot yan man-riku na bisnis ni pumegagaye ayudun konbiñiente gi betsan niha. Yangin guaha dinida, atan fuetsan monedan familian miyu mismu. Dudayu` kau guaha hatsadan suetdu mattu giya hamyu. Klaru na 51 pot sientu man-mamatmus gi suetdun popble segun definision federat. Dispues kanaha` mediu gi tautau-ta mantai insurance hinemlu`. Repara sa` i dos mas kritikat gi nesessidat publiku i mas fatsu na tiempu. Malag manu i tropan “solutions driven” gi este na kuentas? Tinilaika: Hana mahahalañg-yu` i mañge` linala`ta antes `nai ti megai estotbu diariu. Guihe na tiempu, libianu hit malag kantun tasi pumeska pat tumalag hilu` gi hegsu` (lanchun familia) pot nesessidat. Taigue este na patte gi modetnu na linala` natibu na tiempu. Pa`gu, gigon malag kantun tasi hau gaige dañkulun hotel yan manadan tinala` guihan amariyu gi hilu` unai. Nahuñg para un` ñega planun mañgilili` satten guatu gi kantun unai. Siha umaprubecha i naturat na oriyan tano`ta. Hita man-malag papa` troñku man-ega` amariyu na guihan ginen i bisinu. Gi hilu` mattiru siha, manadan tautau-ta menus ke $24,600 magagana gi sakan para mantension familia. Haf` taimanu na man-cheñgluñg guine na sapet fachi` pinepble? Mauleg tahusga i man-sabiun hegsu` I Deni`. Lau, magahet ya ni unu u duda na mas makat na tiru tafafana` na biahe. Antes, dehemunus kau umaya kulot kasunes yan chinina-mu. Kumu gasgas, pega ya un` tulus hau para i eskuela, dottrina pat Gima` Yuus. Man-humidde yan man-magof hit ni linala`ta antes. Kontodu kineman kañgkuñg yan papaya ta usune pot pinepble, lau man-homlu` hit. Todu i tiempu guaha che`chu` familia esta`i hinalum lemlem tautau. Kanaha` todu kinalamten pot mantension familia-ta desde tinanum yan pinegsai gi gualu` yan oriyan guma`. Suffisiente mantension guihe na tiempu sin ayudun federat. Pa`gu, dimas de tahale` i kamuti sino suni man-hanau guatu hit gi offisinan food stamps para tarikohe fahan mantension. Dañkulu na tinilaika yan antes. Hu chage macho`chu gi Saipan Stevedore tres pueñge yan ha`ane pot ayudu gi mantension sentadan familia. Ayu `nai hu chage kontodu te`lañghu man-mamuti ni manadan uman kestat 90 libra na kestat simientu tulanoche. Diberas! Namagof na todu felis hinanau man-acha-idathu ginen ayu siha na mattiru. Megai man-felis dispues offisiun niha piot i prumekura man-eskuela. Un` pahina ni tapega kumu tutuhun pisun felis na karera! Kada finattun ha`anen gupot `an Disiembre guaha `nai gotgan-yu` pot fina`pus mami gi halum un` sumen popble na guma`. Lau ni unu sumeha numa`e animu estake in` lagnus ham ginen ayu na chinatsaga, adumididi`. `An malagu` hau umadiñgan pot pinepble, agañgyu` sa`hagas hayuhu yan lapotput lokue` lepbloghu! Prinipone: Dos membron sanpapa` na guma` man-lagnus planun aduana (siñku pot sientu na tax) para i Best Sunshine para usun iya Marianas. Si Reps. Alicia Igitol yan Janet Maratita umofresi este na modun tax. I BSI mamatinas totat (Eneru yan Febreru) $33.9 Biyon pesus. Gigon ta afuetsas siñku pot sientu na aduana guaha $1.7 Biyon pesus na aduana para i kahan iya Marianas. I kuestion: kau siña i dos señora mana` oppan hafa estauña i ginagau niha na aduana kontra i Best Sunshine? Manu na komite `nai mapega propositun niha yan kau para u guaha inekuñgog publiku pot este na asuntu? Lokue`, hafa besis siñku pot sientu? Haf` na ti mapega gi 15 pot sientu? Malago`yu` esplikasion. Na`e sustansia i in` propoponi! Pot megai pumadedesi mattirun suetdun popble yan taya` ayudu gi gastun hinemlu` na debi tali`e resutta ginen i mapropoponi ni dos señoras. Kontra linala` tautau-ta este na asuntun. Gi mismu tiempu kulan inipus a`gañg i dos señora nu este na prinipone na esta na` tañga. Kase guaha tautau gi gima` hombre mañiñila` kandet, no? Sensuran Hineñge: Gi un` estorian i biblia sinañgane si Abrahan ni Saina para u sakrifisia uniku lahiña gi atat kumu onru gi as Yuus. Mampus triste i prohimu pot unu ha` lahiña. Enfin, ha usune kumone` lahiña guatu gi atat sakrifisiu. Pa`gu ha` hahatsa i se`si` para u punu i lahiña ilegña i Saina “Un` ratu ha`, estague` na setbi guennau na sakrifisiu”. Era, nina`e ni Saina un` kinilu kumu sakrifisioña. I puntu pot sensuran hineñge gi Saina. Kau fietmiente man-hoñge hau nu guiya pat mueye` hineñge-mu? 0 0 0 0 0 Share

John S. Del Rosario Jr. | Contributing Author John DelRosario Jr. is a former publisher of the Saipan Tribune and a former secretary of the Department of Public Lands.

